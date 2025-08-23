ООН вперше офіційно визнала голод у Газі: страждають понад півмільйона людей

Організація Об'єднаних Націй офіційно визнала голод у Секторі Газа. За даними ООН, понад пів мільйона людей у ​​Газі опинилися в умовах повномасштабного голоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООН в Facebook та звіт Інтегрованої класифікації фаз продовольчої безпеки (IPC).

Визначено, що понад півмільйона людей у ​​Газі потерпають від голоду - це майже чверть палестинців, які там мешкають.

"Голод у Газі - це голод у світі. Голод, який переслідуватиме і повинен переслідувати всіх нас", - повідомив голова Управління ООН з гуманітарних питань Том Флетчер.

Організація наголошує на необхідності негайного припинення вогню, звільнення всіх заручників та повного, безперешкодного гуманітарного доступу.

За висновками експертів IPC, до кінця вересня кількість потерпілих від голоду зросте до 641 тисячі осіб.

Голод раніше реєстрували лише чотири рази - у Сомалі у 2011 році, Південному Судані у 2017 та 2020 роках і в Судані у 2024 році.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав голод у Газі "рукотворною катастрофою, моральним вироком та провалом людства як такого". Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Турк попередив, що смерть від голоду може бути кваліфікована як воєнний злочин.