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Останнє місце в єврокубках: три клуби УПЛ сьогодні битимуться за Лігу конференцій

Фото: "Полісся" та "Кривбас" зійдуться в очному поєдинку за єврокубок (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Останню від України путівку до єврокубків-2025/26 сьогодні розіграють житомирське "Полісся", львівські "Карпати" та криворізький "Кривбас".

Що потрібно командам те де дивитися матчі – підкаже РБК-Україна.

Варіанти для суперників

"Полісся" та "Кривбас" зустрінуться в Житомирі в очному протистоянні. А львів'яни – вдома будуть грати з луганською "Зорею". Матчі стартують паралельно – о 18:00.

Перед заключним туром "Полісся" має 47 очок, "Карпати" та "Кривбас" – по 46.

Найзрозуміліше завдання у "Полісся": перемога забезпечить йому підсумкову четверту сходинку за будь-яких сценаріїв у паралельному поєдинку.

Найгірше положення у "Кривбаса". Навіть перемога в житомирському матчі не гарантує йому успіх у суперечці. Якщо виграють також "Карпати" – буде рівність балів, але у львів'ян перевага в особистих зустрічах (3:0, 0:2).

"Карпатам" у свою чергу треба перемагати "Зорю" і сподіватися, що "Полісся" втратить очки в матчі з криворіжцями. Якщо ж львів'яни та житомирці наберуть рівну кількість балів, перевага буде в останніх за рахунок особистих матчів (3:1, 1:1).

Як суперники грали між собою в поточному сезоні УПЛ:

  • "Карпати" – "Кривбас" – 3:0
  • "Кривбас" – "Карпати" – 2:0
  • "Карпати" – "Полісся" – 1:3
  • "Полісся" – "Карпати" – 1:1
  • "Кривбас" – "Полісся" – 3:1

Де дивитися матчі

УПЛ, 30-й тур

  • 18:00, "Карпати" – "Зоря"
  • 18:00, "Полісся" – "Кривбас"

Поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv та OmegaTV. Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

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