Последнее место в еврокубках: три клуба УПЛ сегодня будут сражаться за Лигу конференций

Варианты для соперников

"Полесье" и "Кривбасс" встретятся в Житомире в очном противостоянии. А львовяне - дома будут играть с луганской "Зарей". Матчи стартуют параллельно - в 18:00.

Перед заключительным туром "Полесье" имеет 47 очков, "Карпаты" и "Кривбасс" - по 46.

Самая понятная задача у "Полесья": победа обеспечит ему итоговую четвертую строчку при любых сценариях в параллельном поединке.

Худшее положение у "Кривбасса". Даже победа в житомирском матче не гарантирует ему успех в споре. Если выиграют также "Карпаты" - будет равенство баллов, но у львовян преимущество в личных встречах (3:0, 0:2).

"Карпатам" в свою очередь надо побеждать "Зарю" и надеяться, что "Полесье" потеряет очки в матче с криворожанами. Если же львовяне и житомирцы наберут равное количество баллов, преимущество будет у последних за счет личных матчей (3:1, 1:1).

Как соперники играли между собой в текущем сезоне УПЛ:

"Карпаты" - "Кривбасс" - 3:0

"Кривбасс" - "Карпаты" - 2:0

"Карпаты" - "Полесье" - 1:3

"Полесье" - "Карпаты" - 1:1

"Кривбасс" - "Полесье" - 3:1

Где смотреть матчи

УПЛ, 30-й тур

18:00, "Карпаты" - "Заря"

18:00, "Полесье" - "Кривбасс"

Поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ - MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.