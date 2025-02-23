Паркер одним ударом нокаутував Баколе у другому раунді. Що це значить для Усика?

У Ер-Ріяді за тимчасовий пояс WBO у надважкій вазі зійшлися одні з найкращих боксерів сучасності, на думку деяких експертів. Бій мав стати видовищним і захоплюючим.

Початок дійсно був непоганим. Однак, як то кажуть, музика грала не довго. Вже у другому раунді Паркер потужним ударом нокаутував конголезця, який, судячи з усього, не був достатньо підготовлений до поєдинку, але погодився вийти на ринг заради чималого гонорару (за даними видання The Sun, Баколе отримав за бій 600 тисяч доларів, а Паркер - два мільйони доларів).

До слова, щодо поразки Баколе вже провели аналогії. Зокрема експерти відзначили, що цей нокаут дуже схожий на нокаут Соломона Дакреса від Девіда Аделеє у грудні минулого року.

Чи стосується Олександра Усика бій Паркера з Баколе?

Нещодавно Олександр Усик заявив про плани провести свої останні 2-3 поєдинки на ринзі, однак при цьому український чемпіон прагне гучних викликів. Головною ціллю українця залишається третє абсолютне чемпіонство, для чого йому необхідний титул IBF.

Спочатку Усик планував зустрітись із переможцем пари Даніель Дюбуа - Джозеф Паркер, проте у останній момент Дюбуа відмовився від бою через хворобу. Вірусна інфекція спортсмена спонукала організаторів оперативно шукати йому заміну. І на горизонті "сплив" Баколе.

Відтак Паркер здобув титул тимчасового чемпіона WBO та став претендентом на бій з Усиком за цією лінією. До того ж на горизонті з'явився ще й німець Агіт Кабаєл, який переміг 22 лютого китайського надважковаговика Чжан Чжилея, став тимчасовим чемпіоном WBC і теж претендує на українця.

Проте, не зважаючи на результат бою Паркер - Баколе, очевидно, що головною ціллю для Усика все одно залишається титул IBF, яким наразі володіє Дюбуа, адже саме цей пояс потрібен українцю для досягнення історичного третього абсолютного чемпіонства у хевівейті.