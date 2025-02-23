Паркер одним ударом нокаутировал Баколе во втором раунде. Что это значит для Усика?

В Эр-Рияде за временный пояс WBO в супертяжелом весе сошлись одни из лучших боксеров современности, по мнению экспертов. Бой должен был стать зрелищным и захватывающим.

Начало действительно было неплохим. Однако, как говорится, не долго музыка играла. Уже во втором раунде Паркер мощным ударом нокаутировал конголезца, который, судя по всему, не был достаточно подготовлен к поединку, но согласился выйти на ринг ради немалого гонорара (по данным издания The Sun, Баколе получил за бой 600 тысяч долларов, а Паркер - два миллиона долларов).

К слову, относительно поражения Баколе уже провели аналогии. В частности эксперты отметили, что этот нокаут очень похож на нокаут Соломона Дакреса от Дэвида Аделее в декабре прошлого года.

Касается ли Александра Усика бой Паркера с Баколе?

Недавно Александр Усик заявил о планах провести свои последние 2-3 поединка на ринге, однако при этом украинский чемпион стремится к громким вызовам. Главной целью украинца остается третье абсолютное чемпионство, для чего ему необходим титул IBF.

Сначала Усик планировал встретиться с победителем пары Даниэль Дюбуа - Джозеф Паркер, однако в последний момент Дюбуа отказался от боя из-за болезни. Вирусная инфекция спортсмена побудила устроителей оперативно искать ему замену. И на горизонте "всплыл" Баколе.

Таким образом Паркер получил титул временного чемпиона WBO и стал претендентом на бой с Усиком по этой линии. К тому же на горизонте появился еще и немец Агит Кабаел, который победил 22 февраля китайского супертяжеловеса Чжан Чжилея, стал временным чемпионом WBC и тоже претендует на украинца.

Однако, несмотря на результат боя Паркер - Баколе, очевидно, что главной целью для Усика все равно остается титул IBF, которым сейчас владеет Дюбуа, ведь именно этот пояс нужен украинцу для достижения исторического третьего абсолютного чемпионства в хевивейте.