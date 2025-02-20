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Хто замінить Дюбуа? Бій за титул IBF скасований

Ер-Ріяд, Четвер 20 лютого 2025 20:47
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Хто замінить Дюбуа? Бій за титул IBF скасований Фото: Даніель Дюбуа (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Бій за титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі між британцем Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером з Нової Зеландії скасований через хворобу британця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing Scene.

Бій був запланований на 22 лютого в аравійському Ер-Ріяді.

Спочатку журнал The Ring повідомив, що Дюбуа захворів і проходить лікарський огляд, за результатами якого буде ухвалено остаточне рішення про поєдинок. Потім з'явилась інформація, що Дюбуа знявся з бою через вірусну інфекцію.

Ще до остаточного рішення Дюбуа організатори стали шукати варіанти на заміну британцю. Вони терміново вийшли на зв'язок з представниками таких боксерів:

  • екс-чемпіон світу у важкій і другій важкій вазі британець Лоуренс Околі (21-1, 16 КО)
  • чемпіон Англії Девід Аделейе (13-1, 12 КО)
  • уродженець РФ, який виступає за Францію Мурад Алієв (13-0, 10 КО)

Звісно, бій втратить статус титульного. Зараз мова йде лише про порятунок боксерського вечора, другий поєдинок якого зривається через хворобу одного з учасників. Раніше вибув американець Флойд Скофілд, який мав провести поєдинок з Шакуром Стівенсоном у легкій вазі.

Дюбуа став чемпіоном IBF торік після добровільної відмови від поясу українця Олександра Усика. Він отримав титул без бою, як володар звання "тимчасового чемпіона". У вересні провів успішний захист проти співвітчизника Ентоні Джошуа, нокаутувавши його в п'ятому раунді.

Паркер є "тимчасовим чемпіоном" WBO. В двох останніх поєдинках він взяв гору над топовими суперниками – американцем Деонтеєм Вайлдером і Чжан Чжілеєм з Китаю.

Раніше повідомили, що Кейшон після Берінчика націлився на іншого українця.

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