Остались "Зеленые". Вторая партия поддержала соглашение о новой коалиции в Германии

Еще одна партия-участник будущей немецкой коалиции поддержала коалиционное соглашение. Речь о либеральной Свободной демократической партии Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СвДП Кристиана Линднера.
Либералы сегодня подавляющим
"Я убежден, что эта страна
Накануне коалиционное соглашение было поддержано социал-демократами. Уже в понедельник, как ожидается, документ будет одобрен партией "Зеленых", что позволит назначить нового канцлера Германии и сформировать правительство.
Напомним, ранее в Германии назвали дату избрания нового канцлера. Церемония состоится уже на следующей неделе.
Напомним, РБК-Украина рассказывало, чего украинцам ждать от будущего правительства Германии.