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Остались "Зеленые". Вторая партия поддержала соглашение о новой коалиции в Германии

Автор: Дмитрий Левицкий

Еще одна партия-участник будущей немецкой коалиции поддержала коалиционное соглашение. Речь о либеральной Свободной демократической партии Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы СвДП Кристиана Линднера.

Либералы сегодня подавляющим

"Я убежден, что эта страна

Накануне коалиционное соглашение было поддержано социал-демократами. Уже в понедельник, как ожидается, документ будет одобрен партией "Зеленых", что позволит назначить нового канцлера Германии и сформировать правительство.

Напомним, ранее в Германии назвали дату избрания нового канцлера. Церемония состоится уже на следующей неделе.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, чего украинцам ждать от будущего правительства Германии.

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Германия