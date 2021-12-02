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В Германии назвали дату избрания нового канцлера

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Четверг 02 декабря 2021 15:45
В Германии назвали дату избрания нового канцлера Фото: в Германии назвали дату избрания нового канцлера (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Голосование немецкого бундестага по избранию нового канцлера состоится уже 8 декабря. Ожидается, что Ангелу Меркель заменит лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента Германии.

В четверг журналисты получили приглашение на заседание парламента 8 декабря, во время которого состоится избрание федерального канцлера.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что согласно коалиционному соглашению Германии, новым канцлером страны станет лидер Социал-Демократической партии (СДПГ) Олаф Шольц.

Также РБК-Украина писало о том, чего ожидать Украине от нового канцлера и готов ли он взять на себя главную роль в переговорах с Путиным.

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