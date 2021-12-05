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Залишилися "Зелені". Друга партія підтримала угоду про нову коаліцію в Німеччині

Автор: Дмитро Левицький

Ще одна партія-учасник майбутньої німецької коаліції підтримала коаліційну угоду. Мова про ліберальну Вільну демократичну партію Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ВДП Крістіана Лінднера.

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Напередодні коаліційна угода була підтримана соціал-демократами. Вже у понеділок, як очікується, документ буде схвалений партією "Зелених", що дасть змогу призначити нового канцлера Німеччини та сформувати уряд.

Нагадаємо, раніше в Німеччині назвали дату обрання нового канцлера. Церемонія відбудеться вже наступного тижня.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, чого українцям чекати від майбутнього уряду Німеччини.

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