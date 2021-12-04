ru ua
Сб, 04 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Партия будущего канцлера Германии одобрила новую коалицию

Новина українською →
Берлин, Суббота 04 декабря 2021 21:41
Партия будущего канцлера Германии одобрила новую коалицию Фото: партия Олафа Шольца одобрила новую коалицию с зелеными и демократами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на своем съезде одобрила коалицию с "зелеными" и Свободной демократической партией (СДП). Политсила Олафа Шольца сделала это первой из партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как отмечает издание, коалиционное соглашение с "зелеными" и СДП поддержали почти 99% делегатов съезда СДПГ. Ожидается, что две другие партии также одобрят документ в ближайшие дни.

"Меня это очень радует. Мы хотим сформировать правительство, которое будет двигать страну вперед", - написал в своем Twitter лидер СДПГ Олаф Шольц, который претендует на пост канцлера Германии.

Ожидается, что партийный съезд СДП рассмотрит коалиционное соглашение 5 декабря. "Зеленые", в свою очередь, проводят голосование среди членов своей партии.

По данным издания, коалиционный договор партии подпишут 7 декабря, а на следующий день, 8 декабря, Бундестаг изберет Шольца новым канцлером Германии.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил о планах возглавлять правительство Германии больше одного срока.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Олаф Шольц
NEWS
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
Переговоры Байдена и Путина: в России назвали дату
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего