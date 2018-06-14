ОС применяют мобильные блокпосты для борьбы с незаконным перемещением оружия

В зоне безопасности выполняются мероприятия по оптимизации и совершенствованию системы блокпостов

Для борьбы с незаконным перемещением оружия, боеприпасов и контрабанды Объединенные силы активно применяют мобильные блокпосты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Как отмечается, во исполнение решения Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в зоне безопасности выполняются мероприятия по оптимизации и совершенствованию системы блокпостов.

"Основная цель этих мероприятий заключается в уменьшении неудобств для простых граждан во время перемещения по дорогам Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что при введении соответствующих усиленных режимов или в соответствии к изменениям в обстановке (в т. ч. и по полученной оперативной информации) необходимых дорожных направлениях, полевых дорогах осуществляется усиление правоохранительных сил и средств Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины, которые входят в состав Объединенных сил, за счет мобильных блокпостов (мобильных патрулей).

Мобильные блокпосты и мобильные патрули сил и средств от НГУ и НПУ активно применяются для недопущения незаконных действий по перемещению оружия, боеприпасов, контрабанды дорогами Донецкой и Луганской областей", - отметили в ООС.

Об’єднані сили активно застосовують мобільні блокпости Для боротьби з незаконним переміщенням зброї, боєприпасів та контрабанди Об’єднані сили активно застосовують мобільні блокпости На виконання рішення Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва в зоні безпеки виконуються заходи з оптимізації та удосконалення системи блокпостів. Основна мета цих заходів полягає в зменшені незручностей для простих громадян під час переміщення дорогами Донецької та Луганської областей. При введенні відповідних посилених режимів або у відповідності до змін в обстановці (у т. ч. й за отриманою оперативною інформацією) на необхідних дорожніх напрямках, польових дорогах здійснюється посилення правоохоронних сил і засобів Національної гвардії України і Національної поліції України, які входять до складу Об’єднаних сил, за рахунок мобільних блокпостів (мобільних патрулів). Мобільні блокпости та мобільні патрулі від сил і засобів НГУ і НПУ активно застосовуються задля недопущення незаконних дій із переміщення зброї, боєприпасів, контрабанди дорогами Донецької та Луганської областей. У результаті оптимізації системи блокпостів законослухняний громадянин отримує зменшення незручностей, усувається корупційна складова перетинання блокпостів. Злочинців (зрадників) чекає чітко продумана мережа контрольних перевірок, яка нарощується швидко та неочікувано. Разом – переможемо! Слава Україні! Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 13 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 33 раза нарушали режим прекращения огня, из которых 11 раз применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы - 4 украинских военных получили ранения.