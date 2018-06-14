Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Бойовики застосували артилерію і міномети, 4 поранених, - ООС

НовиниНадзвичайні події    14.06.2018 - 08:11
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

За даними розвідки, знищено 1 і поранено 5 бойовиків

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, за минулу добу ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною і контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

 

Зведення прес-центру об'єднання єднаних сил станом на 7:00 14 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 13 червня 2018 р.

"Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивникові", - заявили в прес-центрі.

Також зазначається, що в районі н. п. Новотошківське, Новоолександрівка і Новозвановка противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

"На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районах н. п. пунктів Гладосово і Зайцеве, на Донецькому - в районі міста Авдіївка ворог вів вогонь із мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії точилися в районах н. п.Талаківка та Водяне", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, знищено 1 і поранено 5 бойовиків.

"Протягом ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з району населеного пункту Докучаєвськ", - резюмували в ООС.

Нагадаємо, протягом дня, 13 червня 2018 року, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі були поранені 2 українських військових.

Бойовики заявили про тимчасове закриття КПВВ біля Горлівки У Луганській області засудили учасника "Народної міліції "ЛНР" до 6 років ув’язнення
Теги публікації: Донбас, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся