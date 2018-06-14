Бойовики застосували артилерію і міномети, 4 поранених, - ООС

За даними розвідки, знищено 1 і поранено 5 бойовиків

За минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, за минулу добу ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною і контрольованою. На всій лінії зіткнення тривали інтенсивні бойові дії.

"Підрозділи Об'єднаних сил вели активну оборону і давали адекватну відповідь супротивникові", - заявили в прес-центрі.

Також зазначається, що в районі н. п. Новотошківське, Новоолександрівка і Новозвановка противник безрезультатно намагався витіснити наші підрозділи з вигідних оборонних позицій.

"На Горлівському напрямку інтенсивні бойові дії тривали переважно із застосуванням стрілецької зброї в районах н. п. пунктів Гладосово і Зайцеве, на Донецькому - в районі міста Авдіївка ворог вів вогонь із мінометів. На Маріупольському напрямку активні бойові дії точилися в районах н. п.Талаківка та Водяне", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, знищено 1 і поранено 5 бойовиків.

"Протягом ночі поточної доби, 14 червня, противник один раз застосував важке озброєння по наших позиціях з району населеного пункту Докучаєвськ", - резюмували в ООС.

Нагадаємо, протягом дня, 13 червня 2018 року, в зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі були поранені 2 українських військових.