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ОС застосовують мобільні блокпости для боротьби з незаконним переміщенням зброї

НовиниПолітика    14.06.2018 - 09:05
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В зоні безпеки виконуються заходи з оптимізації та удосконалення системи блокпостів

Для боротьби з незаконним переміщенням зброї, боєприпасів та контрабанди Об’єднані сили активно застосовують мобільні блокпости. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Операції об'єднаних сил (ООС) на сторінці в Facebook.

Як зазначається, на виконання рішення Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва в зоні безпеки виконуються заходи з оптимізації та удосконалення системи блокпостів.

"Основна мета цих заходів полягає в зменшені незручностей для простих громадян під час переміщення дорогами Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що при введенні відповідних посилених режимів або у відповідності до змін в обстановці (у т. ч. й за отриманою оперативною інформацією) на необхідних дорожніх напрямках, польових дорогах здійснюється посилення правоохоронних сил і засобів Національної гвардії України і Національної поліції України, які входять до складу Об’єднаних сил, за рахунок мобільних блокпостів (мобільних патрулів).

"Мобільні блокпости та мобільні патрулі від сил і засобів НГУ і НПУ активно застосовуються задля недопущення незаконних дій із переміщення зброї, боєприпасів, контрабанди дорогами Донецької та Луганської областей", - відзначили в ООС.

 
Об’єднані сили активно застосовують мобільні блокпости

Для боротьби з незаконним переміщенням зброї, боєприпасів та контрабанди Об’єднані сили активно застосовують мобільні блокпости На виконання рішення Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва в зоні безпеки виконуються заходи з оптимізації та удосконалення системи блокпостів. Основна мета цих заходів полягає в зменшені незручностей для простих громадян під час переміщення дорогами Донецької та Луганської областей. При введенні відповідних посилених режимів або у відповідності до змін в обстановці (у т. ч. й за отриманою оперативною інформацією) на необхідних дорожніх напрямках, польових дорогах здійснюється посилення правоохоронних сил і засобів Національної гвардії України і Національної поліції України, які входять до складу Об’єднаних сил, за рахунок мобільних блокпостів (мобільних патрулів). Мобільні блокпости та мобільні патрулі від сил і засобів НГУ і НПУ активно застосовуються задля недопущення незаконних дій із переміщення зброї, боєприпасів, контрабанди дорогами Донецької та Луганської областей. У результаті оптимізації системи блокпостів законослухняний громадянин отримує зменшення незручностей, усувається корупційна складова перетинання блокпостів. Злочинців (зрадників) чекає чітко продумана мережа контрольних перевірок, яка нарощується швидко та неочікувано. Разом – переможемо! Слава Україні!

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі 33 рази порушували режим припинення вогню, з яких 11 разів застосовували 122-мм артилерію, 120 і 82-мм міномети - 4 українських військових отримали поранення.

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Теги публікації: Донецьк, Донбас, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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