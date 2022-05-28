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Віспа мавп буде в Україні: чи чекати спалах

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Україна, Субота 28 травня 2022 13:58
Віспа мавп буде в Україні: чи чекати спалах Фото: головний санітарний лікар України Ігор Кузін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні, ймовірно, виявлять випадки зараження віспою мавп. Проте у Міністерстві охорони здоров'я впевнені, що епідеміологічного спалаху не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна виданню "Суспільне".

Станом на 28 травня у світі виявили вже понад 170 випадків мавпячої віспи. Цей вірус передається не так швидко, як COVID-19, а для того, щоб інфікуватися, потрібно мати тісний контакт з хворим.

"Треба мати доволі тривалий близький контакт, як з виділенням цієї людини, або з, наприклад, кров‘ю, або з якимось біологічним матеріалами. Такий тип контакту буває переважно в побуті. Тому швидкість передачі цієї інфекції не є така велика, як при ковіді", - пояснив Кузін.

За його словами, алгоритми лікування віспи мавп схожий з коронавірусом, він однаковий у всьому світі. Заражені люди повинні перебувати у лікарні впродовж інкубаційного періоду і самої хвороби, тобто відбути певний карантин. Потім людина абсолютно безпечна для суспільства.

Кузін додав, що поки масову вакцинацію від мавпячої віспи не планують проводити, оскільки немає ознак епідемічного поширення.

Раніше у ВООЗ повідомили про більше ніж 100 випадках захворювання в країнах Європи та Північної Америки.

Водночас Росія поширює фейк, що віспа мавп виникла в неіснуючих українських біолабораторіях.

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Віспа мавп Мінстерство охорони здоров'я України
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