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Особливо складне завдання. Україна врятувала з окупації ще 3 дітей з родинами

Четвер 28 березня 2024 20:10
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Особливо складне завдання. Україна врятувала з окупації ще 3 дітей з родинами Ілюстративне фото: Україна повернула з окупації ще трьох дітей (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих російськими загарбниками територій ще трьох дітей разом із родинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника благодійної організації Save Ukraine Миколу Кулебу

За його словами, цього разу для організації це було "особливо складне завдання".

Історії врятованих дітей

14-річного сина Михайла пані Надія підчас обшуків, які влаштовували російські інтервенти, ховала під ковдрою і казала, що хлопчик хворіє. Згодом окупанти влаштували його в Юнармію, де загарбники вчили дітей керувати дронами, користуватися зброєю, навчити робити доноси.

"В окупації Надія втратила чоловіка, старша донька виїхала з родиною в Болгарію. Збиралася й вона з сином, але захворіла свекруха - залишилася доглядати. Щоб хоч якось триматися в окупації, багато малювала. Але потім усі малюнки, які стосувалися України, довелося спалити", - йдеться в публікації.

Інша жінка, пані Марина, розповіла, як важко було вижити в окупації з дітьми в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Перший час її 11-річний син Артур ще ходив гуляти з хлопцями на вулицю, але після мінометного обстрілу більше цього не робив.

Інтервенти розповідали дітям в школі маячню, що України нібито вже немає, а Київ - то "російське" місто. Учням доводилося вчитися під наглядом озброєних військових загарбників.

"І так само вчили дітей доносити на батьків про те, що вони кажуть про так звану "СВО"", - йдеться в матеріалі.

Керівник БО зазначив, що цим дітям разом з батьками вдалося допомогти виїхати безпечно на вільну від інтервентів територію України. Він додав, що на сьогодні це вже 276 дітей, яких організація Save Ukraine повернула з Росії та тимчасово захоплених українських територій.

Депортація українських дітей до РФ

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до окупованих територій, а також до Білорусі та віддалених районів РФ.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить важким. Так, раніше повідомлялося, що 20 березня на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще двох дітей.

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