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Україна повернула з окупації ще двох дітей

Середа 20 березня 2024 10:29
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Україна повернула з окупації ще двох дітей Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще двох дітей.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Ще одна українська родина - нарешті на вільній землі. З окупації вдалося вирвати прийомну сімʼю, в якій виховувалися двоє дітлахів, позбавлених батьківського піклування. Це хлопчики, яким 13 та 15 років", - заявив він.

За його словами, зараз усі вони знаходяться у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.

Прокудін долав, що тільки з початку цього року вдалося повернути на підконтрольну Україні територію 40 дітей.

Депортація українських дітей до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація українських дітей стала приводом для того, що в березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.

Україні вдається повертати депортованих дітей із РФ назад, але цей процес є досить важким.

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