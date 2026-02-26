"Особливий цинізм" посадовців: спливли нові деталі щодо корупції на аеродромах

Він наголосив, що командувачу логістики Командування ПС ЗСУ Андрію Українцю та очільнику Управління СБУ у Житомирській області Володимиру Компаниченку було повідомлено про підозру.

Зокрема, їх підозрюють у вчиненні дій, пов'язаних із перевищенням влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

"Особливий цинізм" дій посадовців

"Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники - це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва", - наголосив Кравченко.

Генпрокурор додав, що слідство зафіксувало розмови посадовців, які свідчать про чітку готовність "формально закрити роботи незалежно від результату". Підозрюваним було достатньо "підписаних документів" і "потрібного висновку аудиту".

"Один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший - запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу"", - йдеться у його заяві.

За словами Кравченка, головним завданням для зловмисників було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Він зауважив, що схема запустилася ще до початку будівництва - авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування.

Одна з наймасштабніших операцій останніх років

У коментарі РБК-Україна Кравченко підкреслив, що ця операція стала однією з найскладніших і наймасштабніших спецоперацій останніх років як за інституційним рівнем посадовців, так і за масштабом загроз, які створювала корупційна схема.

"Виконуючи чітке завдання президента (України Володимира Зеленського, - ред.) щодо очищення правоохоронних органів, а також з огляду на причетність до злочинної діяльності посадовця СБУ, я ухвалив рішення проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії особисто прокурорами із залученням оперативників ГУВБ СБУ", - зазначив він.

Повна конфіденційність операції

Генпрокурор пояснив, що у таких умовах будь-який витік інформації міг зірвати її реалізацію та дозволити вже затриманим підозрюваним уникнути відповідальності. За його словами, операцію проведено вузьким колом перевірених офіцерів СБУ та прокурорів.

"Такий формат забезпечив повну конфіденційність, контроль на кожному етапі та результат, досягнутий завдяки максимальній закритості процесу. Я особисто взяв на себе відповідальність за цей формат роботи, оскільки йдеться про принципове завдання - очищення правоохоронної системи від корупції незалежно від посад і відомчої належності", - заявив Кравченко.

Він зазначив, що затримання посадовця СБУ та командувача одного із підрозділів ЗСУ підтверджує, що держава здатна очищувати власні інституції навіть тоді, коли загроза виникає всередині системи.

"Недоторканних у правоохоронній системі немає. Принцип невідворотності відповідальності є безумовним і він не залежить від звань, посад чи належності до будь-якого органу, - наголосив генпрокурор.