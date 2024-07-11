UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Особливі стосунки зі США міцніші, ніж будь-коли, - прем’єр-міністр Великої Британії

Фото: прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його перші особисті переговори з президентом США Джо Байденом були можливістю "поновити зобов’язання" щодо НАТО та "особливих відносин" між Великою Британією та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Особливі стосунки дуже важливі. Вони викувалися в складних обставинах, витримувалися так довго і зараз сильніші, ніж будь-коли", - сказав Стармер Байдену.

Новий прем’єр-міністр вперше зустрівся з президентом Байденом на 75-му ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні за кілька годин до їхніх приватних переговорів в Овальному кабінеті.

Байден назвав США та Великобританію "найкращими союзниками", сказавши, що Сполучене Королівство є "трансатлантичним вузлом", який зв’язує НАТО з його європейськими членами.

Зустріч двох лідерів відбулася в той момент, коли НАТО домовилася про подальшу підтримку України на саміті у Вашингтоні.

Стармер також підтвердив, що військова допомога Великобританії Києву в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів на рік триватиме.

Байден сказав, що "справи рухаються в правильному напрямку, я почуваюся дуже оптимістично".

 

Нагадаємо, 5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став наступним прем'єр-міністром Британії.

Стармер дав зрозуміти, що Україна може використати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії, підтвердивши, що він продовжить політику попереднього уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф Байден