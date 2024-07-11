Особые отношения с США более крепкие, чем когда-либо, - премьер-министр Великобритании

"Особые отношения очень важны. Они выковались в сложных обстоятельствах, выдерживались так долго и сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал Стармер Байдену.

Новый премьер-министр впервые встретился с президентом Байденом на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне за несколько часов до их частных переговоров в Овальном кабинете.

Байден назвал США и Великобританию "лучшими союзниками", сказав, что Соединенное Королевство является "трансатлантическим узлом", связывающим НАТО с его европейскими членами.

Встреча двух лидеров состоялась в момент, когда НАТО договорилась о дальнейшей поддержке Украины на саммите в Вашингтоне.

Стармер также подтвердил, что военная помощь Великобритании Киеву в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год будет продолжаться.

Байден сказал, что "дела двигаются в правильном направлении, я чувствую себя очень оптимистично".