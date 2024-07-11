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Особые отношения с США более крепкие, чем когда-либо, - премьер-министр Великобритании

Фото: премьер-министр Великобритании Кир Стармер (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его первые личные переговоры с президентом США Джо Байденом были возможностью "обновить обязательства" по НАТО и "особые отношения" между Великобританией и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters/

"Особые отношения очень важны. Они выковались в сложных обстоятельствах, выдерживались так долго и сейчас сильнее, чем когда-либо", - сказал Стармер Байдену.

Новый премьер-министр впервые встретился с президентом Байденом на 75-м юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне за несколько часов до их частных переговоров в Овальном кабинете.

Байден назвал США и Великобританию "лучшими союзниками", сказав, что Соединенное Королевство является "трансатлантическим узлом", связывающим НАТО с его европейскими членами.

Встреча двух лидеров состоялась в момент, когда НАТО договорилась о дальнейшей поддержке Украины на саммите в Вашингтоне.

Стармер также подтвердил, что военная помощь Великобритании Киеву в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год будет продолжаться.

Байден сказал, что "дела двигаются в правильном направлении, я чувствую себя очень оптимистично".

 

Напомним, 5 июля лидер лейбористов Кир Стармер официально стал следующим премьер-министром Британии/

Стармер дал понять, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России , подтвердив, что он продолжит политику предыдущего правительства.

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Джозеф Байден