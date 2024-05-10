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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Особлива увага Харківській області. Зеленський обговорив з Сирським ситуацію на фронті

Фото: український президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський сьогодні вислухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"По всій лінії фронту - важкі бої. Напрямкам на Харківщині, Покровському та іншим напрямкам на Донеччині - особлива увага", - повідомив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі з Сирським вони обговорили оборонні дії та посилення українських позицій в Харківській області та окремо в Часовому Яру.

"Головком доповів щодо рішень, які дадуть більше можливостей нашим воїнам", - наголосив президент.

 

Ситуація в Харківській області

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти спробували прорвати оборону Збройних сил України у Харківській області.

Однак керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки та оборони Андрій Коваленко заявив, що атака ворога більше схожа на імітацію широкомасштабного наступу із залученням обмежених сил та проведення розвідки боєм. Він зазначив, що ситуація в регіоні контрольована Силами оборони.

Детальніше про ситуацію в області та про те, де йдуть бої, - можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

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