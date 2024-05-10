Особое внимание Харьковской области. Зеленский обсудил с Сырским ситуацию на фронте

"По всей линии фронта - тяжелые бои. Направлениям на Харьковщине, Покровском и другим направлениям в Донецкой области - особое внимание", - сообщил Зеленский.

По его словам, во время встречи с Сырским они обсудили оборонительные действия и усиление украинских позиций в Харьковской области и отдельно в Часовом Яру.

"Главком доложил о решениях, которые дадут больше возможностей нашим воинам", - подчеркнул президент.