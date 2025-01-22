Особлива робота. Які вакансії пропонують людям з інвалідністю і в якій сфері їх найбільше

Яку роботу пропонують людям з інвалідністю

Зараз на цьому сайті 10 353 вакансій для людей з інвалідністю. Найбільше пропозицій працевлаштування на виробництво та робочі спеціальності - 2 025. Йдеться про вакансії швачок, вантажників, механіків, інженерів, операторів тощо.

Сфера продажу і закупівлі налічує 1492 пропозиції із працевлаштування, сфера обслуговування - 1 386, роздрібна торгівля - 1 134. Зокрема, людям пропонують вакансії менеджерів з продажу, торгових представників, продавців-консультантів, касирів, мерчандайзерів тощо.

Більш як тисяча вакансій зараз є у сфері транспорту та автобізнесу, а саме: водій у таксі, керівник СТО, автослюсар, механік, водій-експедитор тощо.

Також для людей з обмеженими фізичними можливостями чимало пропозицій у сфері ІТ, вакансій роботи з комп'ютерами та в інтернеті - 767. Наприклад, менеджеру підтримки користувачів пропонують зарплату у 25-30 тисяч гривень, є можливість працювати дистанційно. SEO-спеціалісти можуть заробляти 28-37 тисяч гривень в місяць, робота також дистанційна.

Найменше для людей з інвалідністю пропозицій працевлаштування на посади вищого керівництва - 59, у сфері нерухомості - 57 та страхування - 21.

Вакансії для людей з інвалідністю (скриншот сайту Work.ua)

Які вакансії є для ветеранів з інвалідністю

За даними Міністерства у справах ветеранів, в Україні зареєстровано 113 716 осіб з інвалідністю внаслідок війни, станом на кінець серпня 2024 року.

На сайті з пошуку роботи, окрім вище згаданих варіантів, ветеранам з інвалідністю переважно пропонують вакансії у структурах, які пов'язані із військовою тематикою. Наприклад, робота у благодійних фондах, ветеранських хабах, фахівцем із супроводу ветеранів чи демобілізованих осіб тощо.

Додамо, що роботодавці зобов'язані облаштувати робочі місця для працівників з інвалідністю. Держава виплачує за це компенсацію компаніям. Граничний розмір компенсації не може перевищувати: 15 розмірів мінімальної заробітної плати (до 106,5 тисяч гривень) - для осіб з інвалідністю I групи та 10 розмірів мінімальної заробітної плати (до 71 тисяч гривень) - для осіб з інвалідністю II групи.

Зазначимо також, що для компаній, які використовують працю найманих робітників, є норма кількості місць у штаті для працівників з інвалідністю, вона становить 4%. Тобто, якщо в організації працює від 8 до 25 осіб, то одне місце має бути для людини з обмеженими фізичними можливостями. За невиконання цього нормативу роботодавцям загрожують адміністративно-господарські санкції.

Пропозиції роботи для ветеранів з інвалідністю (скриншот сайту Work.ua)