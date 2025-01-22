Особенная работа. Какие вакансии предлагают людям с инвалидностью и где их больше всего

Какую работу предлагают людям с инвалидностью

Сейчас на этом сайте 10 353 вакансий для людей с инвалидностью. Больше всего предложений трудоустройства на производство и рабочие специальности - 2 025. Речь идет о вакансиях швей, грузчиков, механиков, инженеров, операторов и тому подобное.

Сфера продаж и закупок насчитывает 1492 предложения по трудоустройству, сфера обслуживания - 1 386, розничная торговля - 1 134. В частности, людям предлагают вакансии менеджеров по продажам, торговых представителей, продавцов-консультантов, кассиров, мерчандайзеров и тому подобное.

Более тысячи вакансий сейчас есть в сфере транспорта и автобизнеса, а именно: водитель в такси, руководитель СТО, автослесарь, механик, водитель-экспедитор и тому подобное.

Также для людей с ограниченными физическими возможностями немало предложений в сфере ІТ, вакансий работы с компьютерами и в интернете - 767. Например, менеджеру поддержки пользователей предлагают зарплату в 25-30 тысяч гривен, есть возможность работать дистанционно. SEO-специалисты могут зарабатывать 28-37 тысяч гривен в месяц, работа также дистанционная.

Меньше всего для людей с инвалидностью предложений трудоустройства на должности высшего руководства - 59, в сфере недвижимости - 57 и страхования - 21.

Вакансии для людей с инвалидностью (скриншот сайта Work.ua)

Какие вакансии есть для ветеранов с инвалидностью

По данным Министерства по делам ветеранов, в Украине зарегистрировано 113 716 человек с инвалидностью вследствие войны, по состоянию на конец августа 2024 года.

На сайте по поиску работы, кроме выше упомянутых вариантов, ветеранам с инвалидностью преимущественно предлагают вакансии в структурах, связанных с военной тематикой. Например, работа в благотворительных фондах, ветеранских хабах, специалистом по сопровождению ветеранов или демобилизованных лиц и т.д.

Добавим, что работодатели обязаны обустроить рабочие места для работников с инвалидностью. Государство выплачивает за это компенсацию компаниям. Предельный размер компенсации не может превышать: 15 размеров минимальной заработной платы (до 106,5 тысяч гривен) - для лиц с инвалидностью I группы и 10 размеров минимальной заработной платы (до 71 тысяч гривен) - для лиц с инвалидностью II группы.

Отметим также, что для компаний, которые используют труд наемных работников, есть норма количества мест в штате для работников с инвалидностью, она составляет 4%. То есть, если в организации работает от 8 до 25 человек, то одно место должно быть для человека с ограниченными физическими возможностями. За невыполнение этого норматива работодателям грозят административно-хозяйственные санкции.

Предложения работы для ветеранов с инвалидностью (скриншот сайта Work.ua)