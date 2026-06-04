Без особистого приїзду: як українцям за кордоном дистанційно поховати родича

Війна змусила мільйони українців виїхати за кордон. Водночас життя не зупиняється, і нерідко люди стикаються з важкими ситуаціями, коли дізнаються про смерть близького родича в Україні, але не можуть терміново повернутися додому.
Чи можна організувати поховання дистанційно, хто має право займатися оформленням документів та що робити, якщо близьких поруч немає, - у коментарі для РБК-Україна пояснила адвокатеса, партнерка АО "AXIOS Partners" Альона Радєва.
Головне:
Українське законодавство не вимагає обов'язкової особистої присутності родича для організації поховання.
Згідно із законом "Про поховання та похоронну справу", організацією поховання може займатися особа, яку визначив сам померлий. Якщо такої вказівки немає, відповідальність можуть взяти на себе найближчі родичі: чоловік або дружина, батьки, діти, брат, сестра, дідусь, бабуся, онуки чи інші особи, які погодилися організувати поховання.
Тому перебування за кордоном саме по собі не позбавляє людину прав як члена сім'ї померлого.
Для організації поховання необхідно оформити основні документи.
Зокрема, заклад охорони здоров'я видає лікарське свідоцтво про смерть, а орган державної реєстрації актів цивільного стану - свідоцтво про смерть та відповідну довідку.
Отримати ці документи може особа, яка безпосередньо займається похованням.
Юрист радить насамперед визначити людину, яка представлятиме інтереси родини в Україні.
Це може бути інший родич, знайомий або довірена особа, яка зможе контактувати з лікарнею, моргом, поліцією, отримувати документи та вирішувати організаційні питання.
Також необхідно з'ясувати, де перебуває тіло померлого та на якому етапі знаходиться оформлення документів.
У багатьох випадках для представництва інтересів може знадобитися довіреність. Оформити її можна двома способами:
Така довіреність дозволить уповноваженій особі діяти від імені родича, який перебуває за межами України.
На практиці трапляються ситуації, коли всі родичі перебувають за кордоном або померла людина була самотньою.
У таких випадках поховання можуть організувати органи місцевого самоврядування, комунальні ритуальні служби або спеціалізовані підприємства у сфері похоронної справи.
Закон також передбачає можливість фінансування поховання окремих категорій громадян за рахунок місцевих бюджетів. Йдеться, зокрема, про самотніх людей, ветеранів війни та праці, а також малозабезпечених громадян.
Якщо родич перебуває за кордоном і не може приїхати в Україну, він може звернутися до місцевої влади письмово або електронною поштою. Зазвичай до звернення потрібно додати:
Водночас конкретний порядок може відрізнятися залежно від громади, наявності комунальних служб та місцевої практики.
Перебування за кордоном не означає, що людина втрачає можливість брати участь в організації поховання близького родича. Українське законодавство дозволяє діяти через представника або взаємодіяти з органами місцевого самоврядування дистанційно.
Однак експерти радять не відкладати оформлення документів, адже такі ситуації часто супроводжуються терміновими бюрократичними процедурами та необхідністю швидкого ухвалення рішень.
Раніше РБК-Україна писало, хто може отримати допомогу на поховання пенсіонера та невиплачену пенсію померлого родича. Особи, які організували похорон, мають право на виплату в розмірі двох пенсій (або трьох - якщо померлий був військовим пенсіонером).
Також ми розповідали, який спосіб поховання є найбільш екологічним. Експерти порівняли традиційне поховання, кремацію, аквамацію та компостування тіла й дійшли висновку, що найменший вплив на довкілля має так зване "зелене" поховання - без бальзамування, у біорозкладному савані або простій дерев'яній труні. Такий метод дозволяє тілу природно розкладатися та повертати поживні речовини в екосистему.
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