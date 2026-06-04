Без особистого приїзду: як українцям за кордоном дистанційно поховати родича

Війна змусила мільйони українців виїхати за кордон. Водночас життя не зупиняється, і нерідко люди стикаються з важкими ситуаціями, коли дізнаються про смерть близького родича в Україні, але не можуть терміново повернутися додому.

Чи можна організувати поховання дистанційно, хто має право займатися оформленням документів та що робити, якщо близьких поруч немає, - у коментарі для РБК-Україна пояснила адвокатеса, партнерка АО "AXIOS Partners" Альона Радєва.

Головне: Особиста присутність не потрібна: Українське законодавство не зобов'язує родичів особисто приїжджати в Україну для організації похорону.

Українське законодавство не зобов'язує родичів особисто приїжджати в Україну для організації похорону. Хто може діяти: Організувати похорон може особа, яку визначив померлий, або найближчі родичі.

Організувати похорон може особа, яку визначив померлий, або найближчі родичі. Як оформити довіреність: Щоб представник міг повноцінно діяти від імені родича з-за кордону, потрібно оформити довіреність через українське консульство або у місцевого нотаріуса з подальшим апостилюванням.

Щоб представник міг повноцінно діяти від імені родича з-за кордону, потрібно оформити довіреність через українське консульство або у місцевого нотаріуса з подальшим апостилюванням. Що робити, якщо родичів немає: Якщо померла людина була самотньою або всі близькі за кордоном, поховання можуть взяти на себе органи місцевого самоврядування або комунальні служби.

Якщо померла людина була самотньою або всі близькі за кордоном, поховання можуть взяти на себе органи місцевого самоврядування або комунальні служби. Звернення до влади: Перебуваючи за кордоном, можна письмово або електронною поштою звернутися до місцевої влади в Україні, додавши копії документів про родинні зв'язки та пояснення причини своєї відсутності.

Чи потрібно особисто приїжджати в Україну

Українське законодавство не вимагає обов'язкової особистої присутності родича для організації поховання.

Згідно із законом "Про поховання та похоронну справу", організацією поховання може займатися особа, яку визначив сам померлий. Якщо такої вказівки немає, відповідальність можуть взяти на себе найближчі родичі: чоловік або дружина, батьки, діти, брат, сестра, дідусь, бабуся, онуки чи інші особи, які погодилися організувати поховання.

Тому перебування за кордоном саме по собі не позбавляє людину прав як члена сім'ї померлого.

Які документи потрібно отримати

Для організації поховання необхідно оформити основні документи.

Зокрема, заклад охорони здоров'я видає лікарське свідоцтво про смерть, а орган державної реєстрації актів цивільного стану - свідоцтво про смерть та відповідну довідку.

Отримати ці документи може особа, яка безпосередньо займається похованням.

Що робити, якщо ви перебуваєте за кордоном

Юрист радить насамперед визначити людину, яка представлятиме інтереси родини в Україні.

Це може бути інший родич, знайомий або довірена особа, яка зможе контактувати з лікарнею, моргом, поліцією, отримувати документи та вирішувати організаційні питання.

Також необхідно з'ясувати, де перебуває тіло померлого та на якому етапі знаходиться оформлення документів.

Коли потрібна довіреність

У багатьох випадках для представництва інтересів може знадобитися довіреність. Оформити її можна двома способами:

через консульську установу України за кордоном;

у місцевого нотаріуса з подальшим апостилюванням або консульською легалізацією документа залежно від вимог країни перебування.

Така довіреність дозволить уповноваженій особі діяти від імені родича, який перебуває за межами України.

Якщо немає кому організувати поховання

На практиці трапляються ситуації, коли всі родичі перебувають за кордоном або померла людина була самотньою.

У таких випадках поховання можуть організувати органи місцевого самоврядування, комунальні ритуальні служби або спеціалізовані підприємства у сфері похоронної справи.

Закон також передбачає можливість фінансування поховання окремих категорій громадян за рахунок місцевих бюджетів. Йдеться, зокрема, про самотніх людей, ветеранів війни та праці, а також малозабезпечених громадян.

Як звернутися до місцевої влади

Якщо родич перебуває за кордоном і не може приїхати в Україну, він може звернутися до місцевої влади письмово або електронною поштою. Зазвичай до звернення потрібно додати:

копії документів, які підтверджують родинні зв'язки;

пояснення про неможливість особистого приїзду;

прохання організувати поховання або дозволити це іншій особі.

Водночас конкретний порядок може відрізнятися залежно від громади, наявності комунальних служб та місцевої практики.

Важливо знати

Перебування за кордоном не означає, що людина втрачає можливість брати участь в організації поховання близького родича. Українське законодавство дозволяє діяти через представника або взаємодіяти з органами місцевого самоврядування дистанційно.

Однак експерти радять не відкладати оформлення документів, адже такі ситуації часто супроводжуються терміновими бюрократичними процедурами та необхідністю швидкого ухвалення рішень.