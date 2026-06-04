Без личного приезда: как украинцам за рубежом дистанционно похоронить родственника

Война заставила миллионы украинцев выехать за границу. В то же время жизнь не останавливается, и нередко люди сталкиваются с тяжелыми ситуациями, когда узнают о смерти близкого родственника в Украине, но не могут срочно вернуться домой.

Можно ли организовать похороны дистанционно, кто имеет право заниматься оформлением документов и что делать, если близких рядом нет, - в комментарии для РБК-Украина объяснила адвокатесса, партнер АО "AXIOS Partners" Алена Радева .

Главное: Личное присутствие не требуется: Украинское законодательство не обязывает родственников лично приезжать в Украину для организации похорон.

Украинское законодательство не обязывает родственников лично приезжать в Украину для организации похорон. Кто может действовать: Организовать похороны может лицо, которое определил умерший, или ближайшие родственники.

Организовать похороны может лицо, которое определил умерший, или ближайшие родственники. Как оформить доверенность: Чтобы представитель мог полноценно действовать от имени родственника из-за границы, нужно оформить доверенность через украинское консульство или у местного нотариуса с последующим апостилированием.

Чтобы представитель мог полноценно действовать от имени родственника из-за границы, нужно оформить доверенность через украинское консульство или у местного нотариуса с последующим апостилированием. Что делать, если родственников нет: Если умерший человек был одинок или все близкие за границей, погребение могут взять на себя органы местного самоуправления или коммунальные службы.

Если умерший человек был одинок или все близкие за границей, погребение могут взять на себя органы местного самоуправления или коммунальные службы. Обращение к властям: Находясь за границей, можно письменно или по электронной почте обратиться к местным властям в Украине, добавив копии документов о родственных связях и объяснения причины своего отсутствия.

Нужно ли лично приезжать в Украину

Украинское законодательство не требует обязательного личного присутствия родственника для организации погребения.

Согласно закону "О погребении и похоронном деле", организацией погребения может заниматься лицо, которое определил сам умерший. Если такого указания нет, ответственность могут взять на себя ближайшие родственники: муж или жена, родители, дети, брат, сестра, дедушка, бабушка, внуки или другие лица, которые согласились организовать погребение.

Поэтому пребывание за границей само по себе не лишает человека прав как члена семьи умершего.

Какие документы нужно получить

Для организации погребения необходимо оформить основные документы.

В частности, учреждение здравоохранения выдает врачебное свидетельство о смерти, а орган государственной регистрации актов гражданского состояния - свидетельство о смерти и соответствующую справку.

Получить эти документы может лицо, которое непосредственно занимается погребением.

Что делать, если вы находитесь за границей

Юрист советует прежде всего определить человека, который будет представлять интересы семьи в Украине.

Это может быть другой родственник, знакомый или доверенное лицо, которое сможет контактировать с больницей, моргом, полицией, получать документы и решать организационные вопросы.

Также необходимо выяснить, где находится тело умершего и на каком этапе находится оформление документов.

Когда нужна доверенность

Во многих случаях для представительства интересов может понадобиться доверенность. Оформить ее можно двумя способами:

через консульское учреждение Украины за границей;

у местного нотариуса с последующим апостилированием или консульской легализацией документа в зависимости от требований страны пребывания.

Такая доверенность позволит уполномоченному лицу действовать от имени родственника, который находится за пределами Украины.

Если некому организовать погребение

На практике случаются ситуации, когда все родственники находятся за границей или умерший человек был одиноким.

В таких случаях погребение могут организовать органы местного самоуправления, коммунальные ритуальные службы или специализированные предприятия в сфере похоронного дела.

Закон также предусматривает возможность финансирования погребения отдельных категорий граждан за счет местных бюджетов. Речь идет, в частности, об одиноких людях, ветеранах войны и труда, а также малообеспеченных гражданах.

Как обратиться к местным властям

Если родственник находится за границей и не может приехать в Украину, он может обратиться к местным властям письменно или по электронной почте. Обычно к обращению нужно приложить:

копии документов, которые подтверждают родственные связи;

объяснение о невозможности личного приезда;

просьбу организовать погребение или разрешить это другому лицу.

В то же время конкретный порядок может отличаться в зависимости от общины, наличия коммунальных служб и местной практики.

Важно знать

Пребывание за границей не означает, что человек теряет возможность участвовать в организации погребения близкого родственника . Украинское законодательство позволяет действовать через представителя или взаимодействовать с органами местного самоуправления дистанционно .

Однако эксперты советуют не откладывать оформление документов, ведь такие ситуации часто сопровождаются срочными бюрократическими процедурами и необходимостью быстрого принятия решений.