Ім'я підозрюваного не називається, однак з матеріалів справи випливає, що йдеться про Олексія Чернишова, оскільки лише він був очільником Міністерства національної єдності.

За даними слідства, підозрюваний організував схему виплати заробітної плати коштом міністерства п’ятьом особам. Насправді ці люди не виконували посадових обов’язків у відомстві, а працювали особистими водіями та охоронцями ексміністра.

До реалізації схеми він залучив двох керівників підрозділів міністерства. Вони знали, що працівники оформлені фіктивно, проте регулярно підписували документи з неправдивими даними про нібито виконану ними роботу, і на підставі цих паперів нараховувалася зарплата.

Дії колишнього віцепрем’єр-міністра кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 191 (організація розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 (організація службового підроблення).

Дії керівників підрозділів міністерства кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366.

Скандал навколо Чернишова

Нагадаємо, влітку навколо Чернишова спалахнув скандал через чутки про його втечу за кордон. Однак тодішній прем'єр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський запевнили, що він перебуває у службовому відрядженні.

Пізніше, 23 червня, Чернишов сам прийшов до НАБУ, де йому оголосили підозру у зловживанні посадою та отриманні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Він став шостим фігурантом справи про корупцію в будівельній сфері під час його роботи міністром розвитку громад і територій.

У листопаді НАБУ і САП повідомили про масштабну антикорупційну операцію "Мідас" в енергетичній сфері. За даними слідства, учасники схеми організували "відкати" у розмірі 10-15% від контрактів "Енергоатому".