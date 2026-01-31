Особисті банкрутства в РФ б'ють рекорди: чому росіяни залишаються без грошей

Понад 500 тисяч громадян РФ визнані неплатоспроможними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
За підсумками 2025 року Свердловська область увійшла до п’ятірки регіонів із найбільшою кількістю банкрутств серед фізичних осіб та індивідуальних підприємців. Протягом року кількість повідомлень про судову реалізацію майна в області збільшилася майже на 28%.
За абсолютними показниками Свердловщина випередила Санкт-Петербург, де зафіксовано понад 20 тисяч банкрутів.
До антирейтингу також традиційно входять Москва, Московська область і Краснодарський край – регіони з високим рівнем заборгованості населення.
У цілому по країні ситуація ще гірша: у 2025 році судові банкрутства серед фізосіб зросли більш ніж на 31% і досягли майже 568 тисяч випадків.
Основними причинами зростання банкрутств називають падіння реальних доходів, подорожчання життя та надмірні борги домогосподарств.
"Формальна "економічна стабільність", яку декларує російська влада, не має підтвердження в реальному фінансовому стані громадян", - зазначають у СЗРУ.
Причому понад 97% справ ініціюють самі боржники, фактично визнаючи власну неспроможність виплачувати борги. Це свідчить про системну кризу, яка поки не має ознак швидкого вирішення.
Як повідомлялось, 2025 рік став найгіршим для російської торгівлі за останні 10 років.
Як пише СЗРУ, в Росії за рік з’явилося лише 173 тисяч нових компаній - це найнижчий результат за 14 років. Кількість ліквідованих фірм підскочила до 233 тисяч. Закриттів було на 26% більше, ніж відкриттів.
За даними служби, бізнес-активність обвалилася у 60 регіонах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом. Кількість договорів на спецтехніку та транспорт впала на 30-46%, що фактично зупиняє оновлення виробничих потужностей.
Також українська розвідка оприлюднила чергове перехоплення, яке підтверджує критичний стан регіональних бюджетів у Росії. Через гострий дефіцит фінансів місцева влада розпочала радикальну оптимізацію витрат, яка насамперед торкнулася державного апарату.
Російська економіка завершила 2025 рік із дуже слабкими результатами, що підтверджує глибоку кризу в країні. Найбільший удар по державному бюджету завдало падіння цін на нафту, які знизились до п’ятирічного мінімуму, різко зменшивши валютні доходи Росії.