Основные усилия враг сосредотачивает на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба

На других направлениях основные усилия противник сосредоточивает на удержании занятых ранее рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций, пополнении запасов, а также пытается улучшить свое тактическое положение.

Российские захватчики продолжают наносить ракетные удары по военным и гражданским объектам на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства.

Для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины противник продолжает удержание в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения Вооруженных сил Российской Федерации. В отдельных районах противник усиливает систему противовоздушной обороны и инженерного оборудования позиций.

Враг продолжает артиллерийские обстрелы позиций наших войск и объектов гражданской инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Черниговской и Сумской областей.

На Харьковском направлении противник сосредоточился на удержании занимаемых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

На Славянском направлении враг осуществляет наступление на населенный пункт Долгенькое. Для поддержки наступательных действий в определенном районе развернуты подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

С целью осуществления логистического обеспечения и доукомплектования подразделений, понесших потери, агрессор перемещает с территории Российской Федерации вооружение и военную технику.

На Донецком направлении враг продолжает наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

На Лиманском направлении противник вел наступление с целью установления полного контроля над населенным пунктом Дробышево и блокирования Лимана с севера.

На Бахмутском и Северодонецком направлениях для авиационной поддержки наступательных действий, агрессор сосредоточил в Луганской области до пятнадцати вертолетов.

В Мариуполе основные усилия враг сосредотачивает на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Продолжает наносить артиллерийские и авиационные удары.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг усиливает группировку войск для проведения наступления на направлении Пологи - Орехов.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на удержании занятых рубежей, ведении разведки, инженерном оборудовании позиций. Осуществляет огневое воздействие на подразделения наших войск.

На Николаевском направлении для огневого поражения наших войск российские оккупанты развернули на огневых позициях до десяти батарей реактивной и до восьми - ствольной артиллерии.

На Криворожском направлении российские войска проводили демонстративные действия с целью сковывания украинских войск, совершенствовали инженерное оборудование и пополняли запасы.

На Бессарабском направлении обстановка в Приднестровском регионе Республики Молдова остается напряженной и существенных изменений не претерпела.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведения разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск было поражено 10 беспилотники оперативно-тактического уровня, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил уничтожили 1 беспилотник и 4 крылатых ракеты.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито 12 атак врага, уничтожено 3 танка, 3 артиллерийские системы, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника.