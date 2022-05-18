В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга, - Запорожская ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Запорожской областной военной администрации.

Также отмечается, что гибель своих командиров рашисты не афишируют, однако ужесточили проверки в городе, пытаясь обнаружить украинских защитников.

"В Мелитополе партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга. Оккупанты эту ситуацию пытаются скрыть. Но сегодня в городе российские военные усиленно проверяли частный транспорт, вероятно, в поисках партизан", - говорится в публикации.

По сведениям жителей Мелитополя, захватчики завезли в город своих "шептунов", которые распространяют фейки и пытаются посеять во мнениях горожан несколько месседжей, в духе: "В начале войны власть сдала город", "Украина бросила Мелитополь, именно поэтому не проходит эвакуация, не выплачиваются заработные платы", "Когда в Мелитополь придут ВСУ, то город будет разбомблен", и прочие лживые "страшилки".

"Конечно, все эти вражеские послания ориентированы только на то, чтобы мелитопольцы согласились на сотрудничество с захватчиками и перестали доверять легитимным украинским властям", - обратили внимание в ОВА.

Сейчас в Запорожской области уже завершили строительство 1-й и 2-й линий фортификационных сооружений для обороны города. Такой защитный рубеж сделан с учетом всех требований к подобным инженерным оборонным линиям, говорится в сообщении.