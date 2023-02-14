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Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков

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Київ, Вівторок 14 лютого 2023 23:22
Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Основний сигнал від НАТО, який сьогодні отримує Україна – це допомога та підтримка країни до перемоги.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Мав за честь бути запрошеним і взяти участь у засіданні Північноатлантичної ради на сесії міністрів оборони. Європа – єдиний безпековий простір, який не буде цілісним і захищеним без України. Радий, що цей підхід здобуває усе більше прихильників", - зазначив Резніков.

За його словами, наша країна має намір розвивати партнерство у форматі колективної безпеки. Україна вже зробила свій великий внесок у безпечне майбутнє Європи. Партнери це розуміють.

"Тому сьогодні основний сигнал, який ми отримуємо – допомога і підтримка України до нашої перемоги", - наголосив міністр оборони України.

Основний сигнал від НАТО – це допомога та підтримка до перемоги України, - Резніков

Нагадаємо, сьогодні Резніков також зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландами.

Тим часом, рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.

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