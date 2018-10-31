Основная идея проекта закона об аптеках - это изменение условий конкуренции, - Руденко

Фото: Владимир Руденко (facebook.com VectorNews)

Руденко раскритиковал проект закона номер 8591

Основная идея законопроекта №8591 "О внесении изменений в закон Украины "О лекарственных средствах" по обеспечению экономической конкуренции и защиты прав пациентов при осуществлении розничной торговли лекарственными средствами" - это изменение условий конкуренции. Об этом в интервью РБК-Украина сказал доктор фармацевтических наук, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ) Владимир Руденко.

"Думаю, что основная идея проекта закона - это изменение условий конкуренции. К защите прав пациентов, уменьшению цены на лекарственные средства он не имеет никакого отношения. И поэтому не удивительно, что его появление никоим образом не обсуждалась с профессиональным сообществом Украины. И на сегодня наши предложения, комментарии инициаторы законопроекта не учли", - сказал он.

Руденко считает, что в случае принятия данного законопроекта проиграют, в первую очередь, пациенты.

"Потому что, в случае принятия законопроекта, на момент переформатирования рынка приостановят действия программы "Доступные лекарства", пилотный проект по обеспечению препаратами инсулина, региональные программы по обеспечению пациентов лекарственными средствами на льготных условиях и т. п.", - объяснил эксперт.

Он также уверен, что принятие данного законопроекта в такой редакции повлияет на формирование цены на лекарственные средства для потребителя.

"Депутаты, как я уже и говорил, заложили в документ достаточно весомые риски: удорожание и отсутствие доступа к определенным видам лекарственных средств. То есть, под видом реформы мы потеряем ряд хозяйствующих субъектов (аптеки), которые платят налоги, работают "в белую", создают рабочие места и которые лишь косвенно влияют на цену лекарственного средства, того, который мы с вами покупаем", - говорит Руденко.

Как известно, с первых дней появления законопроекта, АПАУ называла эту инициативу популистской и несвоевременной.