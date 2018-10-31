Основна ідея проекту закону про аптеки - це зміна умов конкуренції, - Руденко

Фото: Володимир Руденко (facebook.com VectorNews)

Руденко розкритикував проект закону номер 8591

Основна ідея законопроекту №8591 "Про внесення змін до закону України "Про лікарські засоби" щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами" - це зміна умов конкуренції. Про це інтерв'ю РБК-Україна сказав доктор фармацевтичних наук, директор Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко.

"Думаю, що основна ідея проекту закону - це зміна умов конкуренції. До захисту прав пацієнтів, зменшення ціни на лікарські засоби він не має ніякого відношення. І тому не дивно, що його поява жодним чином не обговорювалася з професійним співтовариством України. І на сьогодні наші пропозиції, коментарі ініціатори законопроекту не врахували", - сказав він.

Руденко вважає, що в разі прийняття даного законопроекту програють, в першу чергу, пацієнти.

"Тому що, в разі прийняття законопроекту, на момент переформатування ринку призупинять дії програми "Доступні ліки", пілотний проект із забезпечення препаратами інсуліну, регіональні програми щодо забезпечення пацієнтів лікарськими засобами на пільгових умовах тощо", - пояснив експерт.

Він також упевнений, що прийняття даного законопроекту в такій редакції вплине на формування ціни на лікарські засоби для споживача.

"Депутати, як я вже і говорив, заклали в документ досить вагомі ризики: подорожчання і відсутність доступу до певних видів лікарських засобів. Тобто, під виглядом реформи ми втратимо ряд господарюючих суб'єктів (аптеки), які сплачують податки, працюють "в білу", створюють робочі місця і які лише побічно впливають на ціну лікарського засобу, того, який ми з вами купуємо", - говорить Руденко.

Як відомо, з перших днів появи законопроекту, АПАУ називала цю ініціативу популістською і несвоєчасною.