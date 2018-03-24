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Основателя Facebook официально пригласили в Конгресс США для дачи объяснений

НовостиОбщество    24.03.2018 - 17:20
Фото: Марк Цукерберг (The Stars Fact flickr)
Фото: Марк Цукерберг (The Stars Fact flickr)

Цукерберг должен пояснить, как произошла утечка данных пользователей сети

Конгресс США официально пригласил основателя Facebook Марка Цукерберга для дачи объяснений об утечке данных пользователей сети. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, Цукерберг должен будет пояснить сенаторам, каким образом данные 50 млн пользователей попали в руки политических консультантов Cambridge Analytica.

"На слушаниях рассмотрят сбор и продажу личной информации более чем 50 млн пользователей Facebook, возможно, без их предупреждения или предварительного согласия и в нарушение политики Facebook", - отметили в Конгрессе в письме, направленном Цукербергу.

О возможной дате проведения слушаний в комитете палаты пока не сообщается.

В свою очередь, Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

Напомним, в Британии полиция получила ордер от Верховного суда и провела обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время выборов 2016 года в США.

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Теги публикации: Марк Цукерберг, Конгресс США, утечка данных  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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