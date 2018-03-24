Засновника Facebook офіційно запросили в Конгрес США для надання пояснень

Цукерберг повинен пояснити, як стався витік даних користувачів мережі

Конгрес США офіційно запросив засновника Facebook Марка Цукерберга для надання пояснень про витік даних користувачів мережі. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, Цукерберг повинен буде пояснити сенаторам, яким чином дані 50 млн користувачів потрапили в руки політичних консультантів Cambridge Analytica.

"На слуханнях розглянуть збір і продаж особистої інформації більш ніж 50 млн користувачів Facebook, можливо, без їх попередження чи попередньої згоди і в порушення політики Facebook", - зазначили в Конгресі в листі, направленому Цукербергу.

Про можливу дату проведення слухань у комітеті палати поки не повідомляється.

У свою чергу, Цукерберг заявив, що із-за скандалу компанія проаналізує всі програми, які мають доступ до значної кількості інформації користувачів, і обмежить доступ цих даних для розробників.

Нагадаємо, у Британії поліція отримала ордер від Верховного суду і провела обшуки в офісах компанії Cambridge Analytica, яку підозрюють у незаконному використанні даних користувачів Facebook під час виборів 2016 року в США.