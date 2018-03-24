В Британии в офисах Cambridge Analytica прошли обыски

Британскую компанию подозревают в сборе личной информация миллионов пользователей Facebook в поддержку Трампа

В Британии полиция получила ордер от Верховного суда и провела обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую подозревают в незаконном использовании данных пользователей Facebook во время выборов 2016 года в США. Об этом сообщает Reuters.

"Около 20 чиновников, одетых в черные куртки ICO Enforcement (служба британского уполномоченного по информации, - ред.), прибыли в центральные офисы фирмы в Лондоне", - говорится в сообщении агентства.

По данным издания, Британия направила официальный запрос основателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой дать пояснения Конгрессу, как данные пользователей соцсети оказались у Cambridge Analytica.

Глава ICO Элизабет Денхам запросила ордер после того, как осведомитель сообщил, что для поддержки президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году была собрана личная информация миллионов пользователей Facebook.

Напомним, в США начали расследование в отношении Facebook и Cambridge Analytica из-за незаконного использования данных пользователей соцсети во время выборов 2016 года.

Британскую компанию подозревают в том, что она с помощью приложения получила информацию о более чем 50 млн пользователей, и на ее основе был разработан алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.