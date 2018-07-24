Основательница Femen совершила самоубийство

Тело Оксаны Шачко обнаружили 23 июля

Основательница движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже (Франция). Данную информацию подтвердила соучредитель Femen Александра Шевченко, передает ВВС Украина.

По словам Шевченко, которая как и Шачко проживает во Франции, тело основательницы Femen обнаружили накануне.

"К большому сожалению, информацию подтверждаю", - отметила она и добавила, что тело Шачко обнаружили 23 июля в парижской квартире.

Кроме того, Шевченко подтвердила, что Шачко оставила предсмертную записку на английском языке с надписью "Вы все - фейк".

Напомним, последний резонансный случай с участием Femen в Украине произошел зимой, когда активистки пытались проникнуть на пресс-конференцию президента Петра Порошенко.

Femen - украинское женское движение, которое получило известность благодаря эпатажным акциям протеста, во время которых активистки обнажают грудь для привлечения внимания общественности. После нескольких нападений на участниц движения в Украине, в 2013 году они выехали во Францию. В частности, Шачко получила там политическое убежище, проживала в Париже и занималась живописью.