Засновниця Femen здійснила самогубство

Тіло Оксани Шачко виявили 23 липня

Засновниця руху Femen Оксана Шачко вчинила самогубство в Парижі (Франція). Дану інформацію підтвердила співзасновник Femen Олександра Шевченко, передає ВВС Україна.

За словами Шевченко, яка як і Шачко проживає у Франції, тіло засновниці Femen виявили напередодні.

"На превеликий жаль, інформацію підтверджую", - зазначила вона і додала, що тіло Шачко виявили 23 липня в паризькій квартирі.

Крім того, Шевченко підтвердила, що Шачко залишила передсмертну записку англійською мовою з написом "Ви всі - фейк".

Нагадаємо, останній резонансний випадок з участю Femen в Україні стався взимку, коли активістки намагалися проникнути на прес-конференцію президента Петра Порошенка.

Femen - український жіночий рух, який отримав популярність завдяки епатажним акціям протесту, під час яких активістки оголюють груди для залучення уваги громадськості. Після кількох нападів на учасниць руху в Україні, в 2013 році вони виїхали до Франції. Зокрема, Шачко отримала там політичний притулок, проживала в Парижі та займалася живописом.

