Основателей телеграмм-канала Nexta обвиняют в массовых беспорядках

Создатели Тelegram-канала Neхta, объявленные в розыск, привлечены в качестве обвиняемых по статьям о массовых беспорядках. Речь идет о Степане Путило и Романе Протасевиче.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

Их также обвиняют по статье о возбуждении социальной вражды к представителям власти и сотрудникам правоохранительных органов.

"В ходе изучения информации, размещенной в указанных телеграм-каналах, следствием зафиксированы и приобщены к материалам уголовного дела неоднократные факты призывов к протестам, блокировке дорог, забастовкам, координации несанкционированных массовых мероприятий с указанием конкретных мест проведения, а также маршрутов передвижения", - говорится в сообщении.

Путило и Протасевича объявили в розыск.

Напомним, ЕС уже ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.