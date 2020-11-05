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Засновників телеграм-каналу Nexta звинувачують у масових заворушеннях

Автор: Анастасия Рокитна

Творці Тelegram-каналу Neхta, оголошені в розшук, притягнуті в якості обвинувачуваних за статтями про масові заворушення. Мова йде про Степана Путила і Романа Протасевича.

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Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету Білорусі.

Їх також звинувачують за статтею про порушення соціальної ворожнечі до представників влади і співробітників правоохоронних органів.

"В ході вивчення інформації, розміщеної у зазначених телеграм-каналах, наслідком зафіксовані і долучені до матеріалів кримінальної справи неодноразові факти закликів до протестів, блокування доріг, страйків, координації несанкціонованих масових заходів із зазначенням конкретних місць проведення, а також маршрутів пересування", - йдеться в повідомленні

Путіла і Протасевича оголосили в розшук.

Нагадаємо, ЄС вже ввів санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

Також Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

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