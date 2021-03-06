Исторический твит. Основатель Twitter выставил на аукцион первую публикацию в соцсети

Основатель Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в истории социальной сети. Это его твит, который был сделан 21 марта 2006 года.

Об этом свидетельствует информация на сайте онлайн-аукциона Valuables .

"Просто настраиваю свой Twitter", - говорится в его первой публикации.

В пятницу основатель Twitter предоставил всем желающим побороться за право стать полноправным обладателем этой записи. Твит был выставлен на продажу в виде виртуального актива.

Основная борьба за право купить первый твит Дорси идет между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном.

Основатель криптовалюты Tron к утру субботы повысил ставку до 2 млн долларов.