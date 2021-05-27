Основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило попросил власти Польши усилить его охрану

Основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило сообщил, что он и его сторонники получают многочисленные угрозы. Из-за этого, по его словам, они обратились к властям Польши с просьбой выделить им дополнительную охрану.
Об этом Путило сообщил в ходе пресс-конференции в Варшаве.
"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", - сказал он.
Путило также отметил, что необходимо "беспрецедентное давление на режим Александра Лукашенко". По его словам, такими мерами могут стать экономическая, политическая и транспортная блокировка Беларуси.
На пресс-конференции также присутствовали отец и мать Романа Протасевича. Они обратились к лидерам Евросоюза и США с призывом помочь в освобождении их сына и его девушки гражданки РФ Софии Сапеги.
Напомним, ранее Степан Путило сообщил о поступлении редакции Telegram-канала Nexta "множества угроз". Он отметил, что это произошло после задержания в Минске бывшего редактора канала Романа Протасевича и его девушки.
Отметим, Протасевича задержали 23 мая в Минске. Для того чтобы задержать одного из основателей Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси его обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.