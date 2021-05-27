RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило попросив владу Польщі посилити його охорону

Автор: Дмитрий Кузнецов

Засновник Telegram-каналу Nexta Степан Путило повідомив, що він і його прихильники отримують численні погрози. Через це, за його словами, вони звернулися до влади Польщі з проханням виділити їм додаткову охорону.

Про це Путило повідомив в ході пресконференції в Варшаві.

"Ми просимо Польщу про додаткову охорону. Ми побоюємося за своє життя і здоров'я, оскільки нам надходять погрози", - сказав він.

Путило також зазначив, що необхідний "безпрецедентний тиск на режим Олександра Лукашенка". За його словами, такими заходами можуть стати економічна, політична і транспортна блокування Білорусі.

На пресконференції також були присутні батько і мати Романа Протасевича. Вони звернулися до лідерів Євросоюзу і США із закликом допомогти у звільненні їхнього сина і його дівчини громадянки РФ Софії Сапеги.

Нагадаємо, раніше Степан Путило повідомив про надходження редакції Telegram-каналу Nexta "безлічі загроз". Він зазначив, що це сталося після затримання в Мінську колишнього редактора каналу Романа Протасевича і його дівчини.

Відзначити, Протасевича затримали 23 травня в Мінську. Для того щоб затримати одного із засновників Telegram-каналу Nexta, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі його звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьПольшаЗадержание