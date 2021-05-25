Основатель Nexta сообщил об угрозах после задержания Протасевича

По словам Путило, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Белоруси начались акции протеста после президентских выборов.



"Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее", - сказал он.



Путило добавил, что редакция канала "прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски".



"У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши. Поэтому мы чувствуем себя, в принципе, в безопасности и продолжаем наше дело, дело всей нашей жизни", - сказал он.

