Основатель Nexta сообщил об угрозах после задержания Протасевича

Основатель Nexta Степан Путило сообщил, что редакция получила "множество угроз". Это случилось что после задержания в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала Романа Протасевича.
Об этом он сказал РБК.
По словам Путило, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Белоруси начались акции протеста после президентских выборов.
"Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Белоруссию не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее", - сказал он.
Путило добавил, что редакция канала "прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски".
"У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши. Поэтому мы чувствуем себя, в принципе, в безопасности и продолжаем наше дело, дело всей нашей жизни", - сказал он.
Напомним, Протасевича задержали вчера в Минске. Для того, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta, белорусский режим принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Греции в Литву. В Беларуси основателя Nexta обвиняют в терроризме. Ему грозит до 15 лет за решеткой.