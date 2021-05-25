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Засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича

Автор: Даша Харченко

Засновник Nexta Степан Путило повідомив, що редакція отримала "безліч загроз". Це сталося що після затримання в Мінську колишнього головного редактора Telegram-каналу Романа Протасевича.

Про це він сказав РБК.

За словами Путило, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів.

"Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусію не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав він.

Путило додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".

"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми відчуваємо себе, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - сказав він.

Нагадавши, Протасевича затримали вчора в Мінську. Для того, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta, Білоруський режим примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Греції в Литву. У Білорусі засновника nexta звинувачують у тероризмі. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

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