Засновник Nexta повідомив про погрози після затримання Протасевича

За словами Путило, редакція отримувала такі погрози і в серпні 2020 року, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів.



"Безліч загроз про те, що ми наступні, що бійтеся, що вас, може, в Білорусію не будуть відвозити, а відразу на місці прикінчать, пристрелять, що офіс підірвуть і так далі", - сказав він.



Путило додав, що редакція каналу "докладає всіх можливих зусиль, щоб мінімізувати ризики".



"У нас є поліція під офісом, у нас є екстрені номери, і про все підозріле ми відразу повідомляємо в поліцію Польщі. Тому ми відчуваємо себе, в принципі, в безпеці і продовжуємо нашу справу, справу всього нашого життя", - сказав він.

