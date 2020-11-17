Основатель Amazon пожертвовал почти $800 млн на сохранение окружающей среды

Основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из "Фонда Земли Безоса".

Об этом он сообщил в своем Instagram.



По его словам, первые 16 организаций получили гранты в феврале этого года.

"Сегодня я рад объявить о первых получателях "Фонда Земли Безоса" - 16 организациях, работающих над инновационными, амбициозными и динамичными решениями", - написал Безос.

Среди получателей денег Институт мировых ресурсов, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Фонд справедливости в области климата и чистой энергии, Фонд ClimateWorks Foundation, проекты восстановления лесов Eden, Фонд защиты окружающей среды, Совет по защите природных ресурсов, Институт Скалистых гор, Институт биологических исследований Солка и другие.



Ранее стало известно, что Европейская комиссия начала расследование против Amazon. Компанию обвиняют в нарушении норм конкуренции в сфере розничной онлайн-торговли в Германии и Франции.

Напомним, согласно финансовой отчетности за 4 квартал 2019 года капитализация компании Amazon превысила 1 триллион долларов по итогам торгов 31 января.