Засновник Amazon пожертвував майже $800 млн на збереження навколишнього середовища

Засновник Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос пожертвував 791 млн доларів на збереження навколишнього середовища. Мільярдер передав гроші 16 організаціям з "Фонду Землі Безоса".

Про це він повідомив у своєму Instagram.



За його словами, перші 16 організацій отримали гранти в лютому цього року.

"Сьогодні я радий оголосити про перших отримувачів "Фонду Землі Безоса" - 16 організацій, які працюють над інноваційними, амбітними та динамічними рішеннями", - написав Безос.

Серед одержувачів грошей Інститут світових ресурсів, Всесвітній фонд дикої природи (WWF), Фонд справедливості в області клімату і чистої енергії, Фонд ClimateWorks Foundation, проєкти відновлення лісів Eden, Фонд захисту навколишнього середовища, Рада із захисту природних ресурсів, Інститут Скелястих гір, Інститут біологічних досліджень Солка та інші.



Раніше стало відомо, що Європейська комісія почала розслідування проти Amazon. Компанію звинувачують у порушенні норм конкуренції у сфері роздрібної онлайн-торгівлі в Німеччині та Франції.

Нагадаємо, згідно з фінансовою звітністю за 4 квартал 2019 року капіталізація компанії Amazon перевищила 1 трильйон доларів за підсумками торгів 31 січня.