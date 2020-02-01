Капитализация Amazon превысила 1 триллион долларов

Иллюстративное фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Акции компании Amazon выросли на 9,9%

Согласно финансовой отчетности за 4 квартал 2019 года капитализация компании Amazon превысила 1 триллион долларов по итогам торгов 31 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Акции Amazon выросли на 9,9% - это самый крупный однодневный прирост с октября 2017 года. Акции выросли на фоне публикации успешной финансовой отчетности компании, которая превзошла прогнозы экспертов.

Сообщается, что чистая прибыль Amazon за последние три месяца 2019 года выросла до 3,3 млрд долларов при выручке в 87,4 млрд долларов.

По итогам 2018 года американская компания Amazon нарастила чистую прибыль в три раза - до 10,1 млрд долларов. В сравнении с 2017 годом годовая чистая прибыль увеличилась более чем в три раза - тогда прибыль составила 3 млрд долларов.

В начале 2019 года Amazon впервые стала самой дорогой публичной компанией в мире - ее рыночная капитализация сейчас составляет 797 млрд долларов.

В октябре 2019 года самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около 7 млрд долларов. Накануне, 24 октября, Amazon отчиталась о прибыли в третьем квартале, однако показатели оказались хуже прогнозов. На фоне этих новостей акции компании упали на 9%. Из-за падения котировок Джефф Безос потерял 6,9 млрд долларов.