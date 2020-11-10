Еврокомиссия начала расследование против Amazon

Фото: флаги ЕС (flick com)

Европейская комиссия начала расследование против Amazon. Компанию обвиняют в нарушении норм конкуренции в сфере розничной онлайн-торговли в Германии и Франции.

Об этом заявил комиссар по вопросам конкуренции Еврокомиссии Маргрет Вестагер, сообщает The Wall Street Journal.

По его словам, Amazon нарушает антимонопольное законодательство, являясь ритейлером, который не только реализует товары, но и выступает в роли маркетплейса для сторонних продавцов.

"Amazon является не только крупнейшим продавцом товаров на электронном рынке, но также является крупнейшей торговой площадкой для тысяч европейских продавцов. Еврокомиссия установила, что Amazon незаконно использует всю информацию, которую он получает о сделках других компаний на своей платформе", - заявила Вестагер.

Комиссар также считает, что Amazon использует данные, которые собирает о сторонних компаниях, чтобы более успешно с ними конкурировать. Отметим, что со схожими обвинениями в июле выступил Юридический комитет Конгресса США.

Напомним, в июле руководители Apple, Google, Facebook и Amazon собрались вместе дать показания.

Отметим, что антимонопольные органы Евросоюза планируют проверить как Google и Facebook собирают и используют данные.