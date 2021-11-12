Оснований для разговоров о размещении беженцев в Украине нет, - посол в Германии

Ранее Шмид предложил, чтобы Украина помогла Польше с решением проблемы беженцев на границе с Беларусью. Данная тема обеспокоила посла Украины, потому он провел телефонный разговор с немецким политиком. В свою очередь Шмид отметил, что пока вообще "нет оснований для таких разговоров". Мельник добавил, что будет готов к конструктивной дискусии, если Киеву поступит официального предложения.

Кроме того, Мельник признал, что Украина опасается сценария наплыва белорусских мигрантов к украинской границе, если польскую закроют.

Украинский посол также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин - союзник Беларуси, и он несет ответственность за эту гуманитарную катастрофу. Мельник призвал ЕС принять "адекватные и соответствующие" меры реагирования. А санкции против Беларуси он назвал ответом, но не считает их достаточными.